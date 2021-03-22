محافظ بنى سويف يفتتح 3 مشروعات خدمية بقطاعات التعليم والتموين والصرف الصحى

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عددا من المشروعات الخدمية، ضمن برنامج مركز ومدينة إهناسيا للاحتفال بالعيد القومي، فى قطاعات: التعليم، والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن البرنامج الميدانى الأسبوعى المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية فى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات فى الصعيد.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة جاويش للتعليم الأساسى "أبوهريرة أ.ت" "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 2260 مترا بتكلفة 8 ملايين و85 ألف جنيه تقريبا، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية تحوى 22 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى المرحلة الابتدائية، وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ المركز التكنولوجى المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين إهناسيا، والذى تكلف إنشاؤه 650 ألف جنيه، والذى يأتى فى إطار خطة وزارة التموين لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إليكترونية موحدة.

وتفقد المحافظ مكونات المركز المطور الذى يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل "بدل فاقد وتالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة لأخرى، الخصم، الإلغاء، التظلمات"، حيث تابع المحافظ تسلسل تقديم الخدمة بالمركز، الذى يضم أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير وفاكس، بداية من استقبال طلبات المواطنين، ووسائل الراحة المعدة بصالة مجهزة للانتظار مزودة بجهاز انتظار اليكتروني، كالمتوافر بأماكن الخدمات الحديثة مثل البنوك والبريد وغيرها.

كما افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحى لقرية دير براوة بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، والذى نفذته شركة المقاولون العرب ضمن المشروع القومى لصرف صحى القرى، حيث يخدم المشروع 5656 نسمة بقرى دير وبراوة، حيث تفقد المحافظ مكونات المشروع والتى تشمل: محطة رفع قدرة 70لتر/ ثانية، وشبكات انحدار بطول 7456 متر طولى وبأقطار تتراوح من 6 بوصة إلى 20 بوصة، وخط طرد "HDPE" بطول 2880 متر طولى وبقطر 280مم، حيث يصب المشروع فى محطة معالجة ننا.



افتتاح المركز التمويني المطور فى اهناسيا



افتتاح مشروع الصرف الصحى بدير براوة



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