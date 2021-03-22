س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أنشطة صناعة الغاز الطبيعى ؟

كتبت - مروة الغول

يمنح التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى ضمن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، ميزة تنافسية لمصر فى المنطقة ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية الأمر الذى يسهم فى توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج، وأهم ما يتعلق بأنشطة صناعة الغاز والتى كانت كالتالى:



س. ماهى أهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2020/2021 ؟

- جارى تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالى ما تم توصيله منذ يوليه 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في امداد المصانع بالغاز واحلاله كوقود في السيارات.



س. ما هي أهم النتائج المتعلقة بأنشطة البحث والاستكشاف خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2020/2021 ؟

- الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثى الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج وإعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها .



س. ما هو المستهدف من امدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك المحلى؟

- من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلى بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث من المخطط أن يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 57.6% من إجمالى الاستهلاك المحلى والقطاع الصناعى حوالى 23.5% والباقى موزعاً على قطاع الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات .



س. ما هو المخطط فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج؟

- من المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات 7.337 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعى تصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً و100 الف برميل متكثفات.