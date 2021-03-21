بدء توصيل الغاز الطبيعى لقرية تفهنا العزب بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية محمد طارق

نشر "اليوم السابع" بث مباشر جديد من داخل قرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.

وفى هذا الصدد، قال على محمد أحد أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، إن مبادرة حياة كريمة حلم كان يراود أهالى القرى بشكل عام، حيث إن المواطنين داخل القرى عاشوا فى معاناة لسنوات طويلة نظرا لانعدام الخدمات العامة داخل هذة القرى، موجها الشكر للرئيس على اطلاق هذه المبادرة العظيمة .

فيما قال كامل العطار إن جميع أهالى القرية سعداء بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ظلوا يعانون لسنوات من نقص أنابيب الغاز وجشع التجار التى تقوم بتوريدها للقرية، مضيفا أن قرية تفهنا العزب تعد أحد أكبر القرى داخل المركز والتى يتبعها عشرات القرى والعزب .

فيما وجه محمد وهدان الشكر للرئيس على المبادرة التى ستوفر جميع الخدمات العامة بالقرى مثل "توصيل الغاز الطبيعى، إنشاء مراكز شباب، تطوير الوحدات الصحية، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، مشيرا إلى أن العمل على توصيل الغاز داخل القرية يسير على قدم وساق حيث تم الانتهاء من توصيل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وحاليا يتم التوصيل للمنازل.