اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 02:39 م
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سعر الحديد اليوم بين 13800 – 14000 جنيه للطن

الإثنين، 22 مارس 2021 01:01 م
سعر الحديد اليوم بين 13800 – 14000 جنيه للطن حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 22-3-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشعبة العامة لمواد البناء حيث أكدت أنه مع اقتراب شهر رمضان فإن الإقبال قد يشهد تراجعا مع اقتراب الشهر الكريم نظرا لانخفاض حركة البناء خلال تلك الفترة. 
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الأسعار تشهد استقرارا خلال تلك الفترة حيث إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين  13500– 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن. 
 
وأشار الزينى  في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-830  جنيها للطن ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 

اسعار الحديد

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