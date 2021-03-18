سعر الحديد اليوم بين 13800 – 14000 جنيها للطن.. واستقرار الأسمنت والجبس

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق مواد البناء وتحديدا الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في السعر وذلك بالرغم من زيادة الطلب على الأسمنت وارتفاع الصادرات المصرية منه خلال تلك الفترة، وكشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-3-2021 مستقرة نظرا لزيادة المعروض وزيادة الإنتاج.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه للطن.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 700-830 جنيها للطن ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها.