اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 08:25 م
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دراسة بريطانية: عقاقير السكرى تخفض الدهون الحشوية بنسبة 15%

الإثنين، 22 مارس 2021 08:00 م
دراسة بريطانية: عقاقير السكرى تخفض الدهون الحشوية بنسبة 15% الدهون الحشوية
ندى سليم

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تتراكم الدهون الحشوية داخل منطقة البطن، فتشغل حيزًا حول الأعضاء الداخلية، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، لذا يجب التخلص بها للوقاية من العديد من الأمراض والمضاعفات الخطيرة التي تصل لحد خطر الوفاة.

عقاقير السكرى تساعد فى خفض الدهون الحسوية
 

وطبقا لدراسة نشرت فى The New England Journal of Medicine، تبين أن عقاقير مرض السكرى تسهم في التخلص من الدهون الحشوية ومن المضاعفات الناتجة عنها، خاصة دهون البطن.

وشملت الدراسة فحص 1961 شخص وتحديد مؤشر كتلة جسم (BMI) الذى تجاوز 27، مما يعني أنهم صُنفوا على أنهم "يعانون من زيادة الوزن، حيث كانوا يعانوا من تسارع ضربات القلب نتيجة تراكم هذه الدهون، وتناول المشاركين بالدراسة دواء مخصص لمرضى السكرى وهو  عبارة عن نسخة اصطناعية من هرمون الجلوكاجون.

المشاركون بالدراسة لم يعانوا من مرض السكرى، لكنهم استمروا في تناول العقار لمدة 68 أسبوعا بجرعة واحدة يوميا، حيث يعمل  العقار على مراكز الشهية في الدماغ والأمعاء، ويسبب شعورا بالامتلاء.

وتوصلت الدراسة الى أن العقار المخصص لمرضى السكرى نجح في خفض دهون البطن والجسم بصورة لافتة، حيث تم قياس الدهون عن طريق قياس الامتصاص ثنائي الطاقة وهي تقنية تقيم تكوين الجسم ودهون الجسم والدهون في منطقة المعدة، وتبين التراجع الملحوظ في كميات الدهون بمنطقة البطن.

وأكد الباحثون، أن المشاركين نجحوا في فقد أوزانهم ودهون البطن بنسبة 15% بعد تناول العقار المشار اليه، وبالتالي تم خفض عوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والسكري .

 


الدهون

دهون حشوية

دهون البطن

مضاعفات الدهون الحشوية

امراض القلب

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