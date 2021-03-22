حصاد الوزارات.. وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارىالإثنين، 22 مارس 2021 05:00 م
لقاح كوفاكس
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