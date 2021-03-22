اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 05:28 م
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حصاد الوزارات.. وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى لقاح كوفاكس
كتب لؤى على

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقاح كوفاكس

فيروس كورونا

اخبار مصر

حصاد الوزارات

التربية والتعليم

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