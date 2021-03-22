وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا مع الصين الشهر الجارى

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح سينوفارم الصينى من أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا ، مؤكدة أن الصين أهدت مصر 300 ألف جرعة مؤخرا، مضيفة أن الصين وردت لمصر 600 الف جرعة من لقاح سينوفارم.



وقالت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة بحضور السفير الصينى لدى مصر، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح سنتوسع في توفير اللقاحات للفئات المختلفة لافتة إلي أنه سيتم توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال الشهر الجارى .



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.



أضافت الوزيرة، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص، متابعه: "معدل التسجيل كان عالٍ في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها وليس شرط أن التسجيل إلكتروني".



وأوضحت الوزيرة هالة زايد، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية، متابعه: "100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين في السياحة والطيران والصناعة بحيث نأمن العاملين في الاقتصاد المصرى".