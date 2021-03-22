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التعليم تعلن نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

الإثنين، 22 مارس 2021 12:46 م
التعليم تعلن نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونيا. ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 3 امتحانات شهرية فى مارس وأبريل ومايو من المنزل على التابلت بشكل إلكترونى وتكون هذه الامتحانات بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

 
واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.
 

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.


 

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نتيجة الترم الاول

نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوى

رابط اعلان نتيجة الثانى الثانوى

الحصول على نتيجة الترم الاول للأول الثانوى

نتيجة الصف الثني الثانوي

نتيجة الصف الأول الثانوي

اليوم السابع بلس

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