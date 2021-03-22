غدًا.. وزير التموين يفتتح قمة مصر لتجارة التجزئة بمشاركة 42 متحدثاً و500 زائر

يفتتح الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كما يشارك 42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة ينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم.

وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.

وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر، كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.

وسيحظى كافة الحاضرين من المشاركین بلقاءات مباشرة مع قادة التسویق التقلیدي والإلكتروني والخبراء والاستشاریون في قطاع البیع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إضافة إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة الإلكترونیین، المتاجر الكبرى، تجار التجزئة المحتملین، تجار التجزئة للمستودعات، الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأصحاب الأعمال، ممثلو التجارة الحكومیة، مدیرو مراكز التسوق، هيئات السلع الاستهلاكية، غرف التجارة، الجهات المهتمة بتجارة التجزئة، استشاریون للبیع بالتجزئة، أصحاب امتیازات البیع بالتجزئة، المصرفیون.

وتشهد قمة مصر لتجارة التجزئة، عقد العديد من الجلسات النقاشية، منها جلسة بعنوان الاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة يشارك فيها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، كريم بدر الرئيس التنفيذي للمنافع العامة البنية التحتية بصندوق مصر السيادي، والدكتورة هالة حلمي رئيس قطاع التجزئة بالبنك الأهلي الراعي الرسمي للمؤتمر والمعرض، وجلسة لتسليط الضوء على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تجارة التجزئة في مصر، يشارك بها الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، جوزير راباولا مدير مجموعة اللولو العالمية بالإمارات، حذيفة القريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية-مصر.

كما تعقد جلسة نقاشية بعنوان "استراتيجيات لبيع السلع الاستهلاكية بالتجزئة - التحديات والفرص"، يشارك بها هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني، هاني المسيري المدير التنفيذي لشركة هاينز مصر، بالإضافة إلى كلمات خاصة للقمة من السيد/محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محمد أمين الحوت الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للدهانات، جمال عطالله رئيس مجلس إدارة شركة بورتو، وريكاردو لانجويدر الرئيس التنفيذي لشركة ماجوريل العالمية.

نبذة عن شركة بيزنكس للاستشارات

شركة بيزنكس للاستشارات، هي إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الاستشارات والامتياز التجاري وتسويق فرص الاستثمار وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية بالإضافة إلى تسويق التوكيلات التجارية بمصر وخارجها. وتمتلك شركة بيزنكس سابقة أعمال كبرى في إنجاح خطط التوسع لكثير من العلامات التجارية وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية داخل مصر وخارجها، وتستهدف أن تصبح أول منصة رائدة للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.