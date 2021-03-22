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الحكومة: إجراء اختبار تجريبى لطلاب الثانوية قبل الامتحان النهائى يوليو المقبل

الإثنين، 22 مارس 2021 11:55 ص
الحكومة: إجراء اختبار تجريبى لطلاب الثانوية قبل الامتحان النهائى يوليو المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة، مُوضحةً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكاً لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

 نفي شائعة إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت للوزارة عقب نجاحهم

نفي شائعة إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة التابلت للوزارة عقب نجاحهم

 

 

 


الثانوية العامة

الحكومة

امتحان تجريبى للثانوية العامة

موعد امتحان الثانوية العامة

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