الرئيسية أخبار عاجلة الحكومة تنفى إلزام طلاب الشهادة الثانوية الناجحين بتسليم "التابلت" للوزارة الإثنين، 22 مارس 2021 11:33 ص الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفت الحكومة ما تم تداوله من منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم. الثانوية العامة التابلت الحكومة المركز الاعلامى مجلس الوزراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الحكومة تنفى إلزام طلاب الشهادة الثانوية الناجحين بتسليم "التابلت" للوزارة الإثنين، 22 مارس 2021 11:33 ص وزير الاتصالات: تصنيع التابلت المدرسي في مصر لتعميق تصنيع الإلكترونيات الأربعاء، 03 مارس 2021 11:10 م مصر تتعاقد مع "سامسونج" العالمية على توطين صناعة التابلت.. إنشاء مصنع فى بنى سويف باستثمارات 30 مليون دولار.. الأجهزة ستحمل شعار "صنع فى مصر".. تدريب 1000 طالب بالمصنع.. والشركة تلتزم بتقديم الدعم الفنى الأربعاء، 03 مارس 2021 06:20 م التعليم: سداد النسبة الأكبر من قيمة إصلاح التابلت من خلال التأمين الأربعاء، 03 مارس 2021 04:25 م طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى 15 محافظة الأربعاء، 03 مارس 2021 09:35 ص التعليم للطلاب: لا مانع من استخدام أى شريحة بيانات على التابلت لدخول الامتحان الإثنين، 01 مارس 2021 10:03 ص امتحان الصف الثاني الثانوي. . الطلاب يؤدون امتحان العربى على التابلت.. صور الأحد، 28 فبراير 2021 11:07 ص إتاحة تقسيم شاشة التابلت بالامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية الخميس، 25 فبراير 2021 10:53 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة