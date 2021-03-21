نائب محافظ الأقصر : أنهينا 97% من تطوير طريق الكباش

الأقصر – أحمد مرعى

أكد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن مشروع إحياء طريق الكباش بين معبدى الأقصر والكرنك من أهم المشروعات القومية، مشيرا إلى حصوله على دعم كبير من الدولة والحكومة لمواصلة العمل فى هذا المشروع القومى الضخم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيراً، ولهذا تتم المتابعة بشكل دورى وتم الانتهاء من حوالى 97% من تطويره.

وأضاف لليوم السابع أن إحياء طريق الكباش الفرعونى بطول 2700 متر الذي يربط بين معبدى الأقصر والكرنك، أضخم مشروع أثرى قومى يتم حالياً داخل محافظة الأقصر لخدمة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، فهو المشروع الأهم الذى يتم على أرض الأقصر فى القطاع الأثرى، ونستعد لإفتتاحه فى حدث عالمى ليصبح أهم الطرق التاريخية القديمة حول العالم لربط المواقع الآثرية بين مصر.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تمهيد كافة اللازم بالتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، توفي راللازم لإستكمال المشروع والبدء فى أعمال الحفائر بـ"طريق الكباش الفرعونى" فى منطقة نجع أبو عصبة بالقرب من مدخل معابد الكرنك، وذلك عقب إزالة بعض المنازل الواقعة على طريق الملوك القدامى بالمنطقة، لاستكمال المشروع العالمى لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأسفرت الحفائر عن ظهور بعض الكباش من أسفل الطريق ويجرى استكمال الحفائر للحصول على أفضل النتائج لاستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بالأقصر، حيث ظهر صف من الكباش بالطريق كان أسفل بعض المنازل التى أزيلت مؤخرًا لاستكمال المشروع القومى بإحياء "طريق الكباش".