رئيس وزراء اليابان يحث قوات الدفاع على الاستعداد لمواجهة تهديدات غير مسبوقة

طوكيو /أ ش أ/

حث رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، اليوم الأحد، قوات الدفاع الذاتى اليابانية على "الاستعداد لتجربة أشياء جديدة والتكيف مع التغييرات المستقبلية" فى مواجهة تحديات وتهديدات غير مسبوقة.

وأكد سوجا، خلال كلمة ألقاها فى حفل تخريج بأكاديمية الدفاع الوطنى بالقرب من طوكيو، ضرورة أن تتعلم قوات الدفاع الذاتى اليابانية العمل فى بيئة أمنية مختلفة وصعبة، والتى تغيرت بشكل كبير على مدى 30 عامًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وأضاف: "قد تظهر تحديات وتهديدات غير مسبوقة، وقد يتم تكليف قوات الدفاع الذاتى بمهام جديدة، أريدك أن تكون على استعداد لتجربة أشياء جديدة والتكيف مع التغييرات المستقبلية".

وشرح رئيس الوزراء اليابانى لنحو 500 من الخريجين اعتقاده بأنهم سيواجهون عقبات كبيرة خلال الثلاثين عامًا القادمة، مجددا التزامه بتعزيز تحالف اليابان الأمنى ​​مع الولايات المتحدة.

وتطرق سوجا، الذى يشغل أيضًا منصب القائد الأعلى لقوات الدفاع الذاتي، إلى زيارته المرتقبة إلى واشنطن شهر أبريل المقبل، قائلاً "أنا مصمم على العمل الجاد لتعزيز التحالف مع تعميق علاقة الثقة الشخصية مع الرئيس الأمريكى جو بايدن".

وأضاف "لا يمكن لأى دولة أن تحمى سلامها وأمنها بمفردها بعد الآن".

ومن المتوقع أن تجعل زيارة سوجا إلى واشنطن أول زعيم أجنبى يلتقى بايدن شخصيًا، منذ توليه المنصب فى يناير.

ومع اشتداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشي، الذى حضر الحفل أيضًا، "إن البيئة الأمنية أصبحت أكثر حدة وغير مؤكدة، مع تغير ميزان القوى فى المجتمع الدولى بشكل كبير".