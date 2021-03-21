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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد بالبنوك

الأحد، 21 مارس 2021 12:27 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد بالبنوك درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.21 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

سعر الدرهم الاماراتى

اسعار الدرهم الاماراتى

اخبار الاقتصاد

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