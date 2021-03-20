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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-3-2021

السبت، 20 مارس 2021 02:33 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-3-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت الموافق 20-3-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.76 جنيه للشراء، 52.22 جنيه للبيع.

وعالميا، وانخفض مؤشر الدولار نحو 0.1 بالمئة إلى 91.689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وربح اليورو مقابل الدولار بعد أن سجل أسوأ أداء يومي في أسبوعين الخميس الماضى، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3951 دولار.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.76  جنيه للشراء.

52.22  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.97  جنيه للشراء .

52.07  جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.01  جنيه للشراء.

52.11  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.83  جنيه للشراء.

52.18  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.00  جنيه للشراء.

52.24  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

49.03  جنيه للشراء.

52.11  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.54  جنيه للشراء.

52.21  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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