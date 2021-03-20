زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال اليابان ويتسبب فى موجة تسونامى

رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد اليوم السبت وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.