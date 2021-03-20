زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال اليابان ويتسبب فى موجة تسونامى

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد اليوم السبت وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.
وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذى وقع في مقاطعة مياجي تبلغ 7.2 درجة.
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد اليوم السبت وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.
وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذى وقع في مقاطعة مياجي تبلغ 7.2 درجة.
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