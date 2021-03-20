اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال اليابان ويتسبب فى موجة تسونامى

السبت، 20 مارس 2021 11:40 ص
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شمال اليابان ويتسبب فى موجة تسونامى ريختر
رويترز

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 قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد اليوم السبت وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذى وقع في مقاطعة مياجي تبلغ 7.2 درجة.

 


ريختر

اليابان

زلزال

موجة تسونامي

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