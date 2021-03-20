الراهبه خاريس جاد الله الأم المثاليه البديلة: فخورة بخدمة 13 ابنا

كتب مدحت وهبة

قالت الراهبة خاريس جاد الله الام المثاليه البديلة لمؤسسات الرعاية " لكريمى النسب " من محافظة قنا، إن لديها 13 ابنا وفخورة بيهم وفخورة بمناصبهم وفخورة بتربيتها لهم وخدمتها لهم لأكثر من 25 سنة. وقالت خاريس البالغة من العمر 60 عاما، إنها واجهت صعوبات فى بداية حياتها عندما اتخذت قرار الرهبنة، وكانت الصعوبات من أسرتها الذين رفضوا قرار الرهبنة، قائلة" اهلى وافقوا عندما وضعتهم امام الامر الواقع لقرارى بالرهبنة". وأوضحت أنها خدمت فى دار ايتام مارى مرقص للبنين لأطفال الأيتام وهما فى سن الطفولة حتى وصلوا للجامعات وأن الأبناء جميعهم اصبحوا جامعيين وأن منهم من دخل كليه صيدلة وطب وتجارة وحقوق" وأن وزارة التضامن الاجتماعى هى من اختارتها وكرمتها وابلغتها بفوزها الأم المثالية لمحافظة قنا.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.