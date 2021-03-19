التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة مطروح بتكلفة 1.2 مليار جنيه

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى يوسف رئيس جامعة مطروح، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة مطروح.

وأفاد التقرير بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات مبنى إدارة الكليات، واستكمال المرحلة الأولى والثانية من مبنى تعليمى يضم (مجمع المدرجات والفصول الدراسية) ومبنى تعليمي يضم (مجمع المعامل والورش)، بالإضافة إلى شبكة المرافق والطرق الخاصة، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة مطروح تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة مطروح، كما أكد على دعم القيادة السياسية ل تطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.