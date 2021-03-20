اليوم السابع
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الأم المثالية لبورسعيد: كان نفسي أقابل الرئيس وحلمى هيتحقق

السبت، 20 مارس 2021 02:22 م
الأم المثالية لبورسعيد: كان نفسي أقابل الرئيس وحلمى هيتحقق سميرة حسن الدمك الأم المثالية لمحافظة بورسعيد
بورسعيد – محمد عزام

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قالت سميرة حسن الدمك الأم المثالية لمحافظة بورسعيد، والتي تم الإعلان عن فوزها منذ قليل، في مؤتمر -وزيرة التضامن نيفين القباج، إنها كان حلمها مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومصافحته، والحمد لله سيتحقق الحلم.

وأضافت الأم المثالية لبورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها استقبلت الخبر بفرحة وسعادة بالغة، بالإضافة إلى فرحتها اليوم السبت، برؤية وزيرة التضامن، مشيره إلى أن هذا التكريم هو تكليل للسنوات الماضية التي تحملت فوق عاتقها الكثير والكثير.

 يذكر أنه تم اختيار سميرة حسن الدمك، من قِبل اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن لإختيار الأم المثالية بمحافظة بورسعيد، وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة والتي جاءت قصة كفاحها في تحمل سميرة "مدير حسابات البريد المصري "بالمعاش " أعباء الحياة لتربية أولادها بعد إصابة الزوج "محمود جوان " - مدير عام بالإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية " بالمعاش" بعجز في العمود الفقري .

 

 

 

 


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