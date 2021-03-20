الأم المثالية بالسويس.. "ناهد" أنفقت على أبنائها بعد وفاة زوجها.. والكبيرة معيدة

السويس - سيد نون

وقع الاختيار على السيدة ناهد سمير أحمد، لتفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة السويس هذا العام، وأعلنت ذلك الدكتورة نيفين القباج أسماء الفائزين على مستوى الجمهورية والمحافظات.

وكافحت السيدة ناهد سمير أحمد محمود 56 عاما، مع أبنائها الثلاثة بعد وفاة والدهم بعد معاناته مع مرض السرطان، ونجحت فى تقديم نموذج ناجح للمجتمع.

وتزوجت ناهد سمير من شاب يعمل سائق سيارة تاكسى فى السويس قبل نحو 28 عاما، ومرت الأعوام الأولى فى الزواج مستقرة، ورزق الزوجان بثلاثة أطفال بنتين وولد يصغرهما، ويكد الأب فى عمله ليل نهار ليغطى نفقات الزوجة والأبناء الثلاثة.

ولكن دوام المحال من المحال، إذ أصيب الأب بسرطان فى المخ جعله عاجزًا عن العمل، وتوفير ما تحتاجه الأسرة، وزاد من صعوبة الحياة نفقات علاج السرطان الباهظة.

وقضت الأم 10 سنوات، ترعى زوجها المريض وأطفالها الثلاثة حتى توفى زوجها قبل 12 عاما، وواجهت الأم مصابها، وكان عليها أن تواجه الحياة وتتولى مسئولية الإنفاق على الأسرة لتوفير ما يحتاجه الأبناء، فمعاشها لم يتجاوز 125 جنيها.

وبدأت العمل فى بيع المفروشات والملابس حصلت من التجار مع الاتفاق على السداد آجلا عقب بيع البضاعة، وبمرور الوقت توسعت تجارتها بسبب أمانتها بثقة السيدات اللاتى فضلن بضاعتها عن المعروض بالأسواق.

وبمرور الوقت استطاعت تدبير ما يحتاجه أبناؤها ونفقات التعليم، وتخرجت الابنة الكبرى فى كلية التربية الرياضية، وواصلت التعلم حتى حصلت على ماجستير فى تدريب الرياضة المائية وعينت معيدة بالكلية، بينما تخرجت الابنة الثانية فى معهد النظم والمعلومات بالسويس، وحصل الابن الثالث على شهادة دبلوم المعهد الفنى للمنشآت البحرية.