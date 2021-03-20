أعراض الاضطرابات الهضمية.. آلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر

كتبت مروة هريدى

لا تشبه الاضطرابات الهضمية الحساسية الغذائية العامة والعلامات بينهما مختلفة جدًا، فإذا كنت تعانى من حساسية من القمح ولكنك تأكل طعامًا به قمح، ستعانى فقط من الحكة أو الدموع وصعوبة فى التنفس، ولكن وفقًا لخبراء التغذية فإن أعراض مرض الاضطرابات الهضمية مختلة تمامًا خاصة إذا كنت تتناول أطعمة تحتوى على الجلوتين أو إذا كنت تعانى من التهابات الجهاز الهضمى أو الأمعاء، وقد ينتج هذا المرض أيضًا عن إجراء الجراحة أو الحمل أو الولادة أو العدوى الفيروسية وحتى الإجهاد العقلى الشديد أو القلق العاطفى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

وفيما يلى أعراض الاضطرابات الهضمية

1- الإسهال

الإسهال هو أحد أكثر أعراض الداء البطنى شيوعًا، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن الإسهال يمكن أن يحدث لأسباب أخرى مختلفة أيضًا، لذلك لابد من الذهاب إلى الطبيب إذا استمر الإسهال لفترة طويلة.

2- فقدان الوزن

يحدث فقدان الوزن بسبب الإسهال المستمر فى بعض الحالات، حيث لا تستطيع الأمعاء امتصاص جميع العناصر الغذائية. وقد لا تلاحظ فقدان الوزن لأن مرض الاضطرابات الهضمية يسبب انتفاخا بسبب الالتهاب الداخلى.

3- الغثيان

أحد أعراض الاضطرابات الهضمية الشعور بالغثيان وقد يحدث ذلك بسبب الغازات الزائدة المتكونة فى أجسامنا، وقد يعانى المريض أيضًا من الرغبة فى التقيؤ أحيانًا.

4- التعب

يحدث بسبب انخفاض مستويات الطاقة لعدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص المعادن الأساسية من الطعام.

5- الإمساك

قد يسبب مرض الاضطرابات الهضمية إمساك أيضًا لذلك من المهم اتباع نظام غذائى خالي من الجلوتين ويحتوى على الكثير من الألياف.

6- آلام فى البطن

عادة ما يكون ألم البطن مصحوبًا بالإسهال أو الغازات، كلاهما يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا فى المعدة، عادة ما يكون الألم بسبب التهاب الأمعاء فى مرض الاضطرابات الهضمية حيث يهاجم جهاز المناعة لدينا الأمعاء.

- وهناك بعض العلامات والأعراض الأخرى للاضطرابات الهضمية:

1- فقر دم

2- فقدان كثافة العظام

3- الم المفاصل

3- الصداع

4- قرحة الفم

5- حرقة المعدة

6- الطفح الجلدى