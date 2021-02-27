اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 02:21 ص
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أعراض مرض الاضطرابات الهضمية.. انتفاخ المعدة وتقرحات الفم وفقر الدم

السبت، 27 فبراير 2021 02:00 ص
أعراض مرض الاضطرابات الهضمية.. انتفاخ المعدة وتقرحات الفم وفقر الدم اعراض الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية
كتبت مروة هريدى

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انتفاخ المعدة شكوى شائعة يعانى منها الكثير من الناس، فى أغلب الأحيان قد يكون انتفاخا بسيطا لا يسبب أى قلق، ولكنه قد يشير إلى شيء أكثر خطورة بما فى ذلك مرض الاضطرابات الهضمية وهو عبارة عن التهاب الأمعاء الدقيقة ومن ثم عدم القدرة على امتصاص العناصر الغذائية، ويتسبب فى حدوث ذلك بشكل أساسى مادة الجلوتين الموجودة فى القمح والشعير والصلصات والوجبات الجاهزة وغيرها من الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وأشارت دراسة نُشرت بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب بشأن أسباب انتشار الإسهال المزمن لدى مرضى الاضطرابات الهضمية، حيث وجدت أن غالبية مرضى الاضطرابات الهضمية يعانون من الإسهال قبل التشخيص والذى يختفى لدى بعض المرضى بعد العلاج باتباع نظام غذائى خالى من الجلوتين.

وأوضحت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن تناول الجلوتين المستمر هو أحد الأسباب المحتملة للإسهال المزمن لدى مرضى الإضطرابات الهضمية، إلا أن تجانب تناوله قد لا يعالج الإسهال المزمن لدى بعض الحالات، حيث يعد مرض الاضطرابات الهضمية خطيرًا لأنه يهاجم الجهاز المناعى للجسم، وقد يترتب عليه حدوث تلف فى بطانة الأمعاء وهذا يعنى عدم قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح من الطعام.

فيما يلى.. أعراض الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية بين الخفيفة والشديدة والتى تختلف من شخص لأخر حسب طبيعة الحالة:

1- انتفاخ المعدة الناتج عن الإفراط بتناول الأطعمة التى تحتوى على الجلوتين.

2- آلام البطن.

3- عسر الهضم.

4- الإسهال.

5- الإمساك.

6- الغثيان.

7- تقرحات الفم.

8- فقدان الوزن المفاجئ.

9- فقر الدم.

وهناك العديد من الأطعمة الصحية والمفيدة يمكنك تناولها إذا كنت تعانى من مرض الاضطرابات الهضمية لأنها خالية من الجلوتين المسبب الساسى لها، مثل اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والأرز والبطاطا والعدس وغيرها.


اعراض الاضطرابات الهضمية

اسباب انتفاخ البطن

اضرار الجلوتين

اسباب الاسهال المزمن

اسباب فقر الدم

اسباب تقرحات الفم

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