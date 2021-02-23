أسباب الإسهال عديدة أبرزها أمراض فيروسية أو بكتيرية

كتبت فاطمة خليل

أسباب الإسهال عديدة، فقد ينتج عن نزلة معوية علاوة على الإصابة بمجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، والتي يمكن علاج بعضها بسهولة بالأدوية، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الإسهال المائي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى مميتة مثل الجفاف أو سوء الامتصاص، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الاسهال، وفقًا لموقع "very well health".

أسباب الإسهال

أسباب الإسهال عديدة ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من البكتيريا والفيروسات الإسهال المائي، وينتشر الكثير منها عن طريق الطعام أو الماء أو الأشياء الملوثة، لكن الغالبية العظمى من الحالات ناتجة عن العدوى الفيروسية والبكتيرية والطفيلية ومع ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية أيضًا إلى حدوث الإسهال.

الفيروسات

يحدث التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عندما يصيب الفيروس الأمعاء، ما يؤدي إلى الإسهال المائي إلى جانب أعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل التقلصات والغثيان غالبًا ما تأخذ هذه الفيروسات مجراها ولا يتوفر لها أدوية لعلاجها.

يمكن أن تصيب الكثير من الفيروسات الأمعاء، ولكن أكثرها شيوعًا هي فيروسات الروتا والنوروفيروس والفيروسات الغدية والفيروسات النجمية.

فيروس الروتا

يعد فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالإسهال في العالم ، حيث يمثل 40٪ من حالات دخول المستشفى المرتبطة بالإسهال عند الأطفال الصغار.

نوروفيروس

نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى مسئول عن حوالي حالة واحدة من كل خمس حالات من التهاب المعدة والأمعاء الحاد في جميع أنحاء العالم وهو السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء في الولايات المتحدة.

الفيروسات النجمية

على الصعيد العالمي، تعد الفيروسات النجمية أحد أكثر أسباب الإسهال المائي شيوعًا لدى الأطفال الصغار والبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الفيروسات الغدية

بينما ترتبط الفيروسات الغدية عادةً بالزكام أو العين الوردية، يمكن أن تسبب هذه المجموعة من الفيروسات أيضًا إسهالًا خفيفًا يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين.

البكتيريا

الالتهابات البكتيرية هي سبب شائع آخر للإسهال المائي. هناك عدة أنواع من البكتيريا ترتبط في الغالب بالإسهال المائي

كوليرا

ما يقدر بنحو 1.3 إلى 4 ملايين حالة إصابة بالكوليرا تحدث كل عام ، وتتسبب في وفاة ما بين 21000 و143000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم

لن يظهر معظم المصابين بالبكتيريا أي أعراض على الإطلاق، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم نقل البكتيريا إلى أشخاص آخرين من خلال برازهم.

عندما تحدث الأعراض، فإن الإسهال المائي - الذي يُطلق عليه غالبًا "براز ماء الأرز" لأنه يبدو مثل الماء المتبقي بعد غسل الأرز - هو أكثر العلامات المميزة للمرض ، يليه القيء والتشنجات .

في الحالات الأكثر خطورة، كل من الأطفال والبالغون على حد سواء يمكن أن يموتوا في غضون ساعات بسبب الجفاف الشديد.

الكامبيلوباكتر

هي سبب شائع للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون حالة كل عام. وتنتشر البكتيريا بشكل أساسي من خلال الدواجن غير المطبوخة جيدًا، ولكنها توجد أيضًا في الحليب غير المبستر والمياه الملوثة.

لن يحتاج معظم المصابين بعدوى العطيفة إلى مضادات حيوية أو عناية طبية للتعافي - سيختفي المرض في النهاية من تلقاء نفسه.

الإشريكية القولونية

الإشريكية القولونية هي مجموعة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض. بعض السلالات تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي ، بينما تسبب سلالات أخرى أمراض الجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية وأنواع أخرى من الأمراض.

نوع الإشريكية القولونية التي تسبب الإسهال المائي (وأحيانًا الدموي) هي الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيجا (STEC) ، والتي تنتشر من خلال الأطعمة أو المشروبات الملوثة وتشمل الأطعمة الشائعة اللحوم المطحونة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا والخضروات النيئة و براعم.

السالمونيلا

تسبب السالمونيلا ما يقدر بـ 1.2 مليون مرض و 450 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة في معظم الوقت ، يختفي الإسهال والتشنجات والحمى المصاحبة لعدوى السالمونيلا من تلقاء نفسها دون علاج، ولكن بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى الإسهال الشديد تتطلب دخول المستشفى.

ترتبط العدوى في الغالب بالطعام الملوث- توجد البكتيريا في مجموعة من الأطعمة النيئة والمعالجة - ولكن يمكن أيضًا أن تنتشر البكتيريا من الحيوانات إلى البشر.

بكتيريا الشيجيلا

عادة ما يبدأ المصابون بداء الشيجيلات - أو عدوى بكتيريا الشيجيلا - في الشعور بالمرض بعد يوم أو يومين من تناول أو شرب شيء ملوث بالبكتيريا تختفي الأعراض عادةً في غضون أسبوع ، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى تعود حركات الأمعاء إلى طبيعتها.