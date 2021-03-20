اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 20-3-2021

السبت، 20 مارس 2021 02:46 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 20-3-2021 الذهب والعملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت الموافق 20-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما ارتفع سعر 1 يورو لـ 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو، كما ارتفع سعر ين يابانى 1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني مقابل سعره أمس 29.02 ين ياباني.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
 

دولار أمريكى (USD)
 

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)
 

1 يورو يسجل  4.48 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)
 

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  29.04 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)
 

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)
 

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 210.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس 210.01 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

​سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  210.57 ريال  بما يعادل  56.14$

 

سعر الذهب عيار 22
 

بنحو  193.03 ريال  بما يعادل  51.46$

 

سعر الذهب عيار 21
 

بنحو 184.26 ريال  بما يعادل  49.12$

 

سعر الذهب عيار 18
 

بنحو  157.93 ريال  بما يعادل  42.10$

 

سعر الذهب عيار 14
 

بنحو  122.84 ريال  بما يعادل  32.75$

 

سعر الذهب عيار 12
 

بنحو  105.29 ريال بما يعادل  28.07$

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,549 ريال بما يعادل  1,746$

 

سعر جنيه الذهب
 

بنحو 1,474 ريال بما يعادل 392.98$

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 210,575 ريال  بما يعادل 56,138$


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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