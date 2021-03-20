أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20-3-2021

كتب – إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 مارس 2021، مع استقرار سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر عند 765 جنيها للجرام، وسط تداولات محدودة على الذهب في السوق المصري.



أسعار الذهب في مصر



عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام



عيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام



عيار 24 بلغ 873 جنيها للجرام



سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها



أونصة الذهب 1745 دولار

هبط المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداوجوز عند الفتح أمس الجمعة إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 32858.36 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 3913.14 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 13119.901 نقطة.

هبوط الأسهم العالمية خاصة للمؤشرات القيادية يدفع الذهب نحو الارتفاع، وهذا ما حدث في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع، إذ صعد الذهب بختام تعاملات الجمعة بنسبة 0.46 % مسجلاً 1745 دولار، ليغلق الذهب عند مستويات هي الأعلى تقريبًا منذ بداية مارس الجارى.