CDC الأمريكى: متغيرات فيروس كورونا تثير القلق بعد ارتفاع حالات الإصابة

كتب - محمود جلال

قالت الدكتورة روشيل والينسكي، رئيسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تشعر بالقلق إزاء متغيرات فيروس كورونا وأضافت إن الأرضية الأخيرة التي اتخذتها البلاد في مكافحة المرض يمكن أن تضيع بسبب هذه المتغيرات، وفقًا لما نشربشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



CDC يحذر من أن جميع مكاسب فيروس كورونا بأمريكا يمكن تسبب المتغيرات الجديدة

وأشارت إلى 70 ألف حالة جديدة في البلاد تم تسجيلها في الأسبوع الأخير من فبراير الماضى ، وأشارت إلى 2000 حالة وفاة، وذكرت بي بي سي هذه الأرقام بأنها "عالية جدًا" ، وإذا قمنا بدمج الحالات الجديدة من هذه المتغيرات ، "فإننا سنخسر تمامًا الأرض التي اكتسبناها بشق الأنفس.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه يجب على الجمهور الانتباه إلى أحد أنواع فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرًا في نيويورك.

وأضاف فوسي خلال إحاطة بالبيت الأبيض: نحن بالتأكيد نأخذ نسخة نيويورك، 526 [إشارة إلى B.1.526] على محمل الجد، مضيفًا علينا أن نراقب ذلك لقدرته على التهرب من كليهما، الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وإلى حد ما، الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح، لذلك فإننا نأخذها على محمل الجد.

جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت الأسبوع الماضي أن باحثين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة كولومبيا درسوا الطفرة المسماة B.1.526، قال أحد العلماء للصحيفة إنه كان مهتمًا بالمتغير في نيويورك أكثر من قلقه في كاليفورنيا.

وقال التقرير إن الباحثين وجدوا أن طفرات E484K و S477N موجودة في أكثر من ربع العينات في الدراسة يطلق على طفرة E484K اسم "طفرة الهروب" لأنها يمكن أن تساعد فيروس كورونا على التهرب من الاستجابة المناعية البشرية، وطفرة S477N تخلق بروتينات تؤثر على كيفية ارتباطها بالخلايا.