خبير أمراض معدية يحذر من إهمال الإجراءات الاحترازية بعد تلقى لقاح كورونا

كتب محمود جلال

قال الدكتور أنتونى فوسى، كبير خبراء الأمراض فى الولايات المتحدة، إن الأمريكيين الذين تلقوا جرعتهم الثانية من لقاح كورونا يجب عليهم توخى الحذر ومحاولة مقاومة الرغبة فى تناول الطعام فى الخارج أو الذهاب إلى السينما، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



خبير أمراض معدية يحذر من تناول الطعام بالخارج حتى عند التطعيم

كان فوشى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى البيت الأبيض عقد مؤتمرا صحفيا حول توزيع اللقاحات فى الولايات المتحدة، وقال إن أولئك الذين تم تطعيمهم قد بالغوا بشكل كبير فى سلامتهم الشخصية، قائلا إن البلاد لا تزال عند مستوى مرتفع من الإصابة الجديدة.

من ناحية أخرى أكد فوسى إن الأمريكيين ربما لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الأقنعة حتى عام 2022، حتى مع تخفيف البلاد للقيود الأخرى لمكافحة كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، وأوضحت الوكالة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يحاول تسريع حملة تطعيم معظم الأمريكيين البالغين، حيث تطالب الحكومات المحلية بجرعات أكثر للوقاية من المرض شديد العدوى الذى أودى بحياة ما يقرب من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا سجلت حالات جديدة لفيروس كورونا ليصل إجمالى الأعداد إلى ما يقرب من 27640292 إصابة وما لا يقل عن 485336 حالة وفاة.