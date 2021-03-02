طلاب جامعة الأقصر يتأهلون للمرحلة النهائية بمهرجان إبداع فى الفنون التشكيلية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أنه شارك طلبة وطالبات جامعة الأقصر، فى فعاليات مهرجان إبداع "الموسم التاسع" فى مجال الفنون التشكيلية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام طلاب جامعة الأقصر بالمشاركة فى مهرجان إبداع " الموسم التاسع " فى مجال الفنون التشكيلية، ومن خلال تحكيم المرحلة الأولى بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية تم تصعيد أفضل الأعمال المتميزة لطلاب جامعة الأقصر من كلية الفنون الجميلة للتحكيم النهائي، وهم كل من:- الطالبة مارجو عوض صبحى سعيد "الجرافيك"، والطالب محمد أشرف محمد حسين " تصويرفوتوغرافى"، والطالب إبراهيم كمال بكرى فراج " نحت "، والطالب محمد سعيد حسن حامد " نحت "، والطالب فيلوباتير حليم عجيب غطاس " تصوير "، والطالبة آمنة محمد رأفت مجاهد " تصوير".

وفى نفس السياق أعلنت جامعة الأقصر فى إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للثقافة وجامعة الأقصر لنشر الوعى الثقافى وتنمية وأكتشاف القدرات الإبداعية، أن المجلس الأعلى للثقافة بصدد الإعلان عن جائزة سنوية بعنوان "جائزة الدولة للمبدع الصغير" للنشء.

وكان الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قد اجتمع مع فريق مشروع القياس والتقويم الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذى فازت به جامعة الأقصر ضمن مشروعات الدورة السادسة مؤخراً، وخلال الاجتماع عرض رئيس جامعة الأقصر، خطة العمل القادمة للمشروع وبعض الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع مثل تخصيص المقرات وتجهيزها لتلائم تطلعات المرحلة القادمة فى التحول نحو رقمنة الاختبارات وأساليب القياس والتقويم.

اعمال طلبة كليات الاقصر