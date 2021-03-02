اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم .. الطن بـ 14000 جنيه للمستهلك

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:40 ص
سعر الحديد اليوم .. الطن بـ 14000 جنيه للمستهلك حديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2-3 -2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بـ اتحاد الغرف التجارية
 
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن تراوح سعر طن الحديد بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 
 
وكان أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية قال إن أسعار الحديد مستقرة محليا في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض مكونات الحديد والخردة خارجيا إلا أن جميع الأصناف المحلية مازالت تحتفظ بالسعر الحالي، مضيفا أن أسعار الخردة المستوردة من الخارج انخفضت بقيمة 50 دولار للطن. 
 
 

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