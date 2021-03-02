أسعار الحديد الخردة تنخفض 50 دولارًا للطن والمصانع المحلية تثبت السعر لنهاية مارس

كتب أحمد حمادة

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة ل مواد البناء اتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد مستقرة محليا في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض مكونات الحديد والخردة خارجيا إلا أن جميع الأصناف المحلية مازالت تحتفظ بالسعر الحالي، مضيفا أن أسعار الخردة المستوردة من الخارج انخفضت بقيمة 50 دولار للطن.

وأوضح الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500– 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه، كما أن بعض المصانع أرسلت منشورًا لجميع التجار باستمرار تثبيت السعر حتى نهاية شهر مارس .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم خامات البناء من حديد وأسمنت وطوب بناء شهدوا استقرارا فى الأسعار، حيث تراوح سعر الأسمنت بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف، أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت وهو ما ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الاسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات.