جامعة أمريكية تكشف عن لقاح لعلاج التهابات المسالك البولية بـ "حقن المثانة"

ندى سليم

أجرى باحثون بجامعة ديوك الأمريكية، عن تطوير استراتيجية جديدة حول لقاح حديث يعمل ضد التهابات المسالك البولية، والتي تستهدف النساء أكثر من الذكور، حيث مايقرب من 50% من النساء يعانين من عدوى المسالك البولية مرة واحدة على الأقل خلال حياتهن، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.



تطوير لقاح جديد فعال ضد التهابات المسالك البولية

وأكدت الدراسة أن اللقاح الجديد يعتمد على استراتيجية تعيد برمجة الجسم لمحاربة البكتيريا التي تسبب التهابات المسالك البولية، وأنه لايوجد لقاحات فعالة متاحة للاستخدام في الولايات المتحدة على الرغم من الانتشار الكبير لعدوى المثانة، حيث ينجح لقاح المثانة عالى الفعالية في القضاء على بكتيريا المثانة المتبقية ومنع الالتهابات في المستقبل.

وتتضمن الاستراتيجية، إعادة برمجة الاستجابة المناعية من خلال مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية ، حيث يرسل الجهاز المناعي خلايا إصلاح لشفاء الأنسجة التالفة، ويعمل اللقاح على مهاجمة البكتيريا المتبقية ، بالاشتراك مع مادة مساعدة معروفة لتعزيز تجنيد خلايا المقاصة البكتيرية، مما يوضح فعاليته تجاه البكتيريا.

وأفاد الباحثون أن اللقاح الجديد سيتم إعطاءه في منطقة المثانة من أجل القضاء على جميع بكتيريا المثانة المتبقية، نظرا لأن موقع الإعطاء يمكن أن يكون اعتبارًا مهمًا في تحديد فعالية اللقاح.

وأكد الباحثون أيضا أن نتائج تجارب لقاح المثانة الجديد اثبت فعاليته وأنه آمن للاستخدام البشرى ولم يكن له اى مضاعفات أو آثار جانبية.