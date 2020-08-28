6 نصائح لتحكم أفضل فى المثانة.. توقف عن المحليات الصناعية

كتبت فاطمة خليل

فرط نشاط المثانة من المشاكل الشائعة التي تواجه كثيرا من الناس، وتتسبب في شعورك بالحرج وهو الحاجة المفاجئة إلى التبول، وقد يؤدي إلى التبول اللاإرادي، ويمكنك إدارة وتحسين التحكم في المثانة دون أن يؤدي فرط نشاط المثانة إلى إبطائك أو التأثير على حياتك، في هذا التقرير نقدم لمرضى فرط نشاط المثانة 6 نصائح لتحكم أفضل في المثانة، بحسب موقع Health grades.

6 نصائح لتحكم أفضل في المثانة

1. تجنب الأطعمة المحفزة للمثانة

عندما يكون لديك فرط نشاط المثانة ، فإن ما تأكله مهم يجد بعض الناس أن الأطعمة الغنية بالتوابل أو الشوكولاتة أو الفواكه الحمضية يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض المثانة.

2- التوقف عن الكافيين والمحليات الصناعية

الشيء نفسه ينطبق على المشروبات.قد تجعلك عصائر الحمضيات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المحليات الصناعية، مثل القهوة والمشروبات الغازية الدايت ، بحاجة إلى التبول فجأة.

3- استخدم الحفاضات والملابس الداخلية الماصة

سواء كنت في اجتماع عمل أو حفلة أو مباراة كرة قدم لطفلك، فلا داعي للقلق بشأن إحراج التسرب ضع في اعتبارك الضمادات أو الملابس الداخلية الماصة المصنوعة خصيصًا لسلس البول تعمل الفوط الصحية أيضًا، لكنها ليست فعالة.

4- التخطيط المسبق قبل أن تصل إلى المشوار

إذا كنت تقوم برحلة بالسيارة، فالتزم بالطرق الجيدة للسفر أي من المرجح أن يكون لديهم دورات مياه على طول الطريق يمكنك التخطيط للتوقف قبل المغادرة.

5. التمسك بجدول زمني

يوصي الأطباء بتمرين تسمى إفراغ المثانة أو إعادة تدريب المثانة. للقيام بذلك ، تبول على فترات زمنية محددة - كل ساعة، على سبيل المثال - سواء كنت تشعر بالحاجة إلى الذهاب أم لا.

6- تمرين للمثانة

إذا كانت هناك رغبة ملحة ولم تتمكن من الوصول إلى الحمام قم بتمرين "جمد واضغط" اجلس إذا استطعت شد عضلات قاع حوضك بسرعة ثلاث إلى خمس مرات ثم اذهب إلى دورة المياه بمجرد السيطرة على رغبتك في التبول.