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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسى بافيل بوبوف

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:41 م
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسى بافيل بوبوف وزاره الخارجيه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على رئيس الوزراء الروسي السابق سيرجي كيريينكو، كما فرضت عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسي بافيل بوبوف، وفقا لمصادر إعلامية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعى العام الروسي إيجور كراسنو، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على مدير الأمن الفيدرالى الروسى، وفقا لمصادر إعلامية.

 

 وفى وقت سابق فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية فى جماعة الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية فى البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية.


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