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"التعليم العالى" تعلق شرط إقامة ولى الأمر لقبول خريجى الثانوية العامة من السودان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:27 م
"التعليم العالى" تعلق شرط إقامة ولى الأمر لقبول خريجى الثانوية العامة من السودان امتحانات الثانوية العامة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قالت وزارة التعليم العالى، إنه فى إطار حرص الوزارة على المستقبل الدراسي لأبنائنا الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية المعادلة العربية من دولة السودان عام 2019/2020 ونظرا لما مرت به دولة السودان الشقيقة من أحداث تمثلت فى قيام  ثورة ديسمبر وتبعها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تمت الموافقة على أن يتم الاعتداد بأن تاريخ بدء الدراسة وهو شهر أكتوبر عام 2019 وامتداد العام الدراسى حتى 13/9/2020 وهو موعد عقد امتحانات نهاية العام بناءً على الخطاب الوارد من سفارة دولة السودان بالقاهرة.
 
كما تقرر التغاضي عن شرط إقامة ولي الأمر رفقة الطالب بدولة السودان  لهذا العام فقط (العام الدراسي 2019/2020)  حيث كان من الصعب علي أولياء الأمور السفر والإقامة مع أبنائهم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، وما أسفر عنه من غلق جميع دول العالم لكافة المنافذ الحدودية والمطارات.

 

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فى العام الدراسى 2019 / 2020، والذين لم يتم تنسيقهم فى المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا العالمية، والتى أدت إلى تأجيل الامتحانات وتأجيل إصدار الشهادات الثانوية بهاتين الدولتين، وذلك عن طريق مكتب التنسيق وفقًا للقواعد المقررة لقبول هذه الفئات للعام الجامعى 2020 / 2021، على أن يتم قيدهم بكليات الجامعات والمعاهد التى يتم ترشيحهم إليها وفقًا لقواعد القيد والتسجيل الواردة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والمعاهد.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن قبول شهاداتهم هذا العام هو على سبيل الاستثناء بمكتب التنسيق ويخضع قيدهم لهذا العام لضوابط اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

 


السودان

الثانوية السودانية

تنسيق الثانوية المعادلة

السيد عطا

التنسيق

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