الأطقم الطبية بمستشفى أسوان الجامعى تتلقى لقاح كورونا

أسوان - صلاح المسن

تلقى الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي، والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعة والأطقم الطبية حسب أولويه التسجيل.

كما تلقى اللقاح أيضا الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأسوان، والدكتور عصام أبو المجد المدير العام للمستشفى الجامعى، وبحضور الدكتور محمد مصطفى، مسؤل اللقاح .

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية، أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص على تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض.

وذكر الدكتور أحمد غلاب، أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني أثبت فاعلية في التجارب الأكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي انتاج أجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، أن المستشفي الجامعي تخدم أبناء ومرضي أهالي أسوان ومرضي المحافظات المجاورة بجنوب الصعيد وفي هذا الإطار ندعو كل فئات المجتمع التكاتف والمشاركة من أجل صحة مرضانا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.