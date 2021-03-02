ارتفاع بورصات السعودية والإمارات ومسقط بجلسة منتصف الأسبوع.. وتراجع البحرين وقطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.2% رابحاً 109.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9248.28 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.68% رابحًا 17.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.84% رابحًا 47.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.506 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 803.806 مليار درهم، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة السادسة على التوالي.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي ، بعد صعود 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.14% خاسراً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1470.26 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.44% خاسراً 147.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10063.09 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.2% رابحاً 109.91 نقطة ليغلق عند مستوى 9248.28 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحاً 54 نقطة ليغلق عند مستوى 25878.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 570.4 مليون سهم بقيمة 15.3 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.08%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.47%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.74%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.12%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 131 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 24.79%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.93%، وتراجع 63 سهماً على رأسها سهم "عسير" بنسبة 6.35%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.17%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 3.52%، فيما تصدر سهم "الخريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 887.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.68% رابحًا 17.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2569.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.3 مليون سهم محققة ما قيمته 165.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2477 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.28%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.61%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.22%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 38.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.83%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحًا 47.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.506 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 803.806 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 154.2 مليون سهم، بقيمة 985.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3751 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.41%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 13.98%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.09%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 10%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.92%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 8.84%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 267.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.02%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.040% رابحاً 1.340 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.459 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.5 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عبر تنفيذ 530 صفقة لعدد 55 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 4.11%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 3.81%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.61%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للتنمية والاستثمار" بنسبة 8.96%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.27%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 955.3 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد صعود 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.14% خاسراً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1470.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 518 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.12% بضغوط هبوط سهمي المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.66%، 0.67%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.16% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.44%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.36%، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.13%، وصعد سهمي مجموعة ترافكو، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.45%، 0.16%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.44% خاسراً 147.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10063.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 238.4 مليون سهم بقيمة 529.2 مليون ريال عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% خاسراً 8.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5677.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% خاسراً 7.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6192.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4663.14 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% خاسراً 6.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.2 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9885 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.83%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.39%، 0.36%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.