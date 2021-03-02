هبوط بورصة البحرين بعد صعود 4 جلسات متتالية بضغوط تراجع قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد صعود 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.14% خاسراً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1470.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 518 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 13.12% بضغوط هبوط سهمي المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.66%، 0.67%، على التوالى.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.16% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.44%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.36%، بي.أم.أم.أي بنسبة 0.13%، وصعد سهمي مجموعة ترافكو، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.45%، 0.16%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، خطتها لتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة بدءا من 11 يوليو 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، موافقة مصرف البحرين المركزي، على طلب الشركة بتمديد مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لموعد لا يتجاوز 6 أشهر يمتد إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك لحين تحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التالية، والذي سيتم تحديده خلال الفترة القادمة.

في سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، تنفيذ صفقة شراء على أسهم شركة استيراد الاستثمارية، بعدد 561 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.142 دينار بحريني للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.