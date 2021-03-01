تراجع بورصتا السعودية وأبو ظبى بأولى جلسات مارس..وارتفاع البحرين ودبى والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.07% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 9138.37 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.01% خاسراً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.036 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.980 مليار درهم.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي ، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.01% رابحاً 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.75 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.33 نقطة، وقفز سوق مسقط للأوراق للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 10 قطاعات.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 9138.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.52% رابحاً 387.34 نقطة ليغلق عند مستوى 25824.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

هبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 30%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.94%، وتراجع 74 سهماً على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.60%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.30%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بنسبة 0.01% خاسراً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.036 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 798.980 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 140.8 مليون سهم، بقيمة 917.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 3652 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، 0.05%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 11.08%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 10.34%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع-أدنوك" بنسبة 4.38%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 7.15%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 230.7 مليون درهم.



بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.01% رابحاً 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.9 مليون سهم محققة ما قيمته 276.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3440 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاعي العقارات والبنوك بنسبة 0.38%، 0.01%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.11%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.29%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.5 مليون ورقة بقيمة 55.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.27%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 788.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 48.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 5.26%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 4.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.21% مدفوعاً بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.16%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.13% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%.



بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، أول جلسة بعد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 36.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.77 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 43.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6200.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.67% رابحاً 32.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4853.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.1 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.62%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.32%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المنافع والرعاية الصحية بنسبة 1.17%، 0.14%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.270% رابحاً 9.741 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.119 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 978.8 ألف ريال عبر تنفيذ 672 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 9.71%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 8.57%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 7.35%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 7%، ثم سهم "صندوق عمان العقاري" بنسبة 3.09%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 181.3 ألف ريال عماني.