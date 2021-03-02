اليوم السابع
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إيطاليون ينظفون الشوارع والمنازل من الرماد الناتج عن بركان إتنا.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:47 ص
إيطاليون ينظفون الشوارع والمنازل من الرماد الناتج عن بركان إتنا.. صور السكان يزيلون الأنقاض البركانية
كتب هيثم سلامة

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اضطر السكان الذين يعيشون بالقرب من جبل إتنا الواقع فى إيطاليا إلى إزالة الأنقاض البركانية بعد أن غطى ثوران جديد مدينتهم بالحطام، حيث ترك العديد من السكان منازلهم خوفا من الحمم البركانية.

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (1)
 
 
وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن نشاط إتنا توقف فى وقت سابق بعدما أطلق الحمم البركانية على ارتفاع 300 متر مع تساقط أمطار من الرماد البركانى لاحقًا على القرى المجاورة بما في ذلك العديد من القرى  بجزيرة صقلية بإيطاليا.

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (3)

 

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (2)

 

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في مدينة كاتانيا بإيطاليا أنه كان هناك استئناف في الانفجارات البركانية مع الانفجارات الخفيفة نسبيًا هذا الصباح.

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (4)

 

وأفاد التقرير، أنه لأكثر من أسبوع، كان بركان جبل إتنا ينفث الحمم البركانية والرماد والصخور البركانية بشكل منتظم مع إغلاق مطار كاتانيا القريب مؤقتًا، حيث تُرك السكان في القرى المجاورة، أما الأن يقومون بإزالة الأنقاض التي غطت الشوارع والسيارات والمنازل وتسببت الانفجارات السابقة في إصابة 10 أشخاص بجروح في 2017 بينهم طاقم إخباري في "بي بي سى".

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (5)

وتخوف العلماء من أن بركان إتنا ينزلق ببطء إلى البحر الأبيض المتوسط بما يصل إلى 14 ملم كل عام، لأنه قد يؤدي ذلك إلى انهيار جزء من البركان فى الماء، مما يهدد الحطام بالدخول إلى المحيط وربما موجات مدمرة.

السكان يزيلون الأنقاض البركانية بعد ثوران بركان جبل إتنا الذي غطى مدينتهم (6)

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن البركان البالغ من العمر 7 ألاف عام، هو ثاني أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، بعد جبل كيلويا في هاواى، وينتج عنه كل عام أكثر من عشرات الملايين من الحمم البركانية، وأكثر من 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون والماء وثاني أكسيد الكبريت.


جبل إتنا

الحمم البركانية

بركان جبل اتنا

الرماد البركانى

جزيرة صقلية الايطالية

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