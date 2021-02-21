بركان إتنا الأكثر نشاطا فى أوروبا يثور من جديد ويغلق مطارا إيطاليا.. فيديو

فاطمة شوقى

بدأ بركان جبل إتنا نشاطه وثار فى إيطاليا، ووصلت الحمم البركانية والرماد وشاظايا الحجر الى بلديان مجاورة، واضطرت بلدة كاتانيا إلى إغلاق المطار الخاص بها بسبب اعمدة الدخان التى أدت إلى حجب الرؤية بشكل كبير.



تصاعد الادخنة

وأشارت صحيفة "لا تيرسيرا" الإسبانية، إلى أن ثوران البركان الذى التقطته العديد من وسائل الإعلام المحلية ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى ، أدت إلى سحابة رمادية أجبرت على تعليق عمليات الطيران فى مطار كاتنايا، على الساحل الشرقى لصقلية ، وأفادوا عبر تويتر "نظرا للنشاط البركانى لإيتنا ونتيجة للرماد البركانى الغزير، وتم إغلاق مدرج مطار كاتانيا، ويتم تنفيذ أنشطة التنظيف ".

وفقًا لخدمات الطوارئ الإيطالية، بدأت الحفرة الواقعة في جنوب شرق الجبل ، الواقعة في Valle del Bove، في إطلاق الرماد وتدفقات الحمم البركانية التي وصلت إلى بلديات كاتانيا ونيكولوسي والمناطق المحيطة الأخرى.



جبل إتنا

تنظيف الشوارع الايطالية من رماد البركان

تتم مراقبة الحدث من قبل إدارة الحماية المدنية التي لم تحذر في الوقت الحالي من المخاطر المحتملة بسبب هذا الحدث، على الرغم من استمرارها في مراجعة الوضع في مدن Linguaglossa و Fornazzo و Milo.



نشاط البركان



بركان

من جهته، أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين ستيفانو برانكا "أننا شهدنا مواقف أسوأ" وأن الظاهرة "لم تكن مقلقة على الإطلاق"، على الرغم من أن هذا لم يكن حدثًا منفردًا حتى الآن في عام 2021 - في الآونة الأخيرة كانت هناك أحداث مختلفة الشدة - أكدت وسائل الإعلام الإيطالية على الصور الرائعة التي خلفها الانفجار، مع عمود ضخم من الدخان ، بالإضافة إلى سقوط الرماد والحجارة، في مناطق مختلفة من مقاطعة كاتانيا.