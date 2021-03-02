أستاذ القانون صاحب سؤال بن شرقى: أكن كامل الاحترام للزمالك ولم أقصد الإساءة

كتب هيثم سلامة

وجه الدكتور أحمد عبد الموجود الميرى، أستاذ القانون الدولى المنتدب إلى كلية الحقوق جامعة أسيوط، صاحب واقعة إدخال اسم اللاعب أشرف بن شرقى، فى سؤال بامتحان مادة القانون الدولى الخاص، رسالة إلى لاعب الزمالك بأن مهارته وإمكانياته وعشق الجماهير أكبر من أن ينال منه شىء، كما أنه يكِن كافة الاحترام والتقدير لنادى الزمالك العريق، موضحا أنه لم يقصد الإهانة والتشهير.



الدكتور أحمد عبد الموجود الميرى صاحب سؤال أشرف بن شرقى

وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "نتيجة ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعى من لغطِ وسوء فهمٍ وتقديرٍ بخصوص امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج فإننى أود أن أوضح الآتى أولاً- أن الامتحان متعلق بمقرر القانون الدولى الخاص الذى تتناول قواعده كيفية حل وتسوية المنازعات الخاصة الدولية التى تحتوى على عنصر أجنبى ، أى أحد أطرافها يحمل جنسية أجنبية، وبالتالى فالتطبيقات العملية للمقرر النظرى هى خير وسيلة لفهم الطلاب وإدراكهم حتى لا يصطدموا بالواقع العملى مختلفاً عما درسوه وتكون عوناً لهم أثناء عملهم بالمحاماة أو الهيئات القضائية أو غيرها من مجالات القانون".

وأضاف: "ثانيا- أننى أُكِن كافة الاحترام والتقدير لنادى الزمالك العريق وكافة الأندية المصرية بجميع لاعبيها وأعضائها وجماهيرها فهم يُمثلون بلدنا الحبيبة وواجبٌ علينا مساندتهم، وهو الدافع وراء الاستعانة برموزٍ مشهورةٍ ومحبوبةٍ على سبيل الافتراض فى تطبيقاتنا العملية".

وأوضح قائلاً: "ثالثاً، إن السؤال ( القضية ) عبارة عن افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأى صلة ٍولم يُقصد منها الإساءة ولا التشهير ولا التعرض، والدليلُ أن كل وقائع القضية افتراضية ومن وحى توصيل المعلومة بشكلٍ أسرعٍ وأفضلٍ للطلاب".

وأكمل :"رابعاً- يجب ألا يقودنا التعصب والانتماء الكروى إلى اللغط وتفسير الأمور على غير حقيقتها، فالرياضة أخلاق واحترام ويؤسفنى تناول البعض وقائع القضية على أنها خبر وحدث، فأنا لست صحفياً ولا إعلامياً ولا غيره".

وتابع قائلاً :"خامساً- أدعو أصحاب النفوس المريضة والاستغلاليين إلى احترام عقول الناس واحترام أنفسهم وعدم استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، واستغلال الفئة العريضة من مشجعى نادى الزمالك المحترمين لكسب شو وأتمنى منهم التركيز فيما هو أهم وأجدر .

واختتم :"سادساً- وأخيراً فإننى أتقدم بخالص التقدير والاحترام والدعاء بدوام الصحة والعافية للاعبنا الموهوب المخضرم أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك، فمهارتك وإمكانياتك وعشق الجماهير لك أكبر من أن ينال منه شئ ولكن الاستعانة بك كرمزٍ مشهور ومحبوب ٍ وموهوبٍ دليلٌ على مكانتك بالقلوب ولا عزاء لضِعاف النفوس".