جامعة سوهاج تنهى انتداب أستاذ قانون وضع سؤالا عن وفاة أشرف بن شرقى بكورونا

محمود مقبول - محمد صبحى

فوجئ طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة سوهاج ، بوجود سؤال في مادة القانون الدولى الخاص يتضمن استعانة أستاذ المادة بخبر غير صحيح في أحد الأسئلة، وهو عبارة عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بنى شرقي بفيروس كورونا، على غير الحقيقة، فقررت الجامعة إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه.

ووفقا لأسئلة مادة القانون الدولى الخاص الذى أداه الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج، استرشد فيها أستاذ المادة بالكلية بخبر غير صحيح عن وفاة لاعب الزمالك المغربى أشرف بن شرقى عقب إصابته بفيروس كورونا، تاركا خلفه تركة ضخمة، على إثرها قامت الزوجة والأولاد بفتح التركة وتوزيعها فيما بينهم، مطالبا الطلاب بحلها قانونيا.

وفوجئ الطلاب بوضع أستاذ المادة 28 سؤالا ما بين صح وخطأ واختيارى على تلك الواقعة المبنية على خبر غير صحيح.



امتحان مادة القانون الدولى الخاص فى سوهاج

وعلى الفور قررت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "بن شرقى" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: إننا نقدر اللاعب وأسرته والشعب المغربي، وندين ما قام به الأستاذ، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تكون سرية ولا يطلع عليها إلا أستاذ المادة، وأن الجامعة فؤجت بالسؤال، كما فؤجى به الطلاب، ونقدر جماهير وشعبية نادى الزمالك، ونؤكد على احترامنا الكامل للجميع

واستطرد، أنه فيما يخص وضع السؤال فى الامتحان فإن سيتم احتساب درجة السؤال للطلاب ولن يتم إلغاؤه.

يذكر أن امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بمادة القانون الدولى الخاص تضمن سؤلا جاء فيه: أثناء تواجد "أشرف بن شرقى" المغربى الجنسية والذى يلعب لنادى الزمالك المصرى في مصر والتي يتوطنها زوجته وأولاده، ولهم محل إقامة فيها أصيب بفيروس كورونا المستجد وفقد على إثره حياته تاركا تركة ضخمة، فقامت زوجته وأولاده بافتتاح التركة في مصر وتوزيعها، فظهر أخ للمتوفى كان على مشاكل معه يسمى "أكرم" مقيم في نجع الميره بمركز جهينة محافظة سوهاج منذ أمد بعيد وحاصل على الجنسية المصرية إلى جانب المغربية، وقام برفع دعوى أمام المحكمة المصرية طالب فيها بنصيبه في تركة أخيه المتوفى من زوجته وأولاده وكان "أكرم" قد اشترى عقارا كائنا بمدينة إبرامه الفرنسية بموجب عقد بيع مسجل من الأخوة "لوك بلوك وكوك" الفرنسيين الجنسية تم إبرامه في ألمانيا، وكان "بلوك" متوطنا فى مصر وله محل إقامة فيها ولكنهم رفضوا تسليمه العقار فقام برفع دعوى أمام المحاكم المصرية، مطالبا في دعواه المدعى عليهم الفرنسيين تسليمه العقار الذى اشتراه منهم، وأثناء تواجده في فرنسا تعرف على "نرمين" سوريه الأصل فرنسية الجنسية مقيمة في فرنسا ومتواطنه فيها فتزوج منها في فرنسا، ولكن سرعان ما حدثت بعض الخلافات بينهما نتيجة قيامها بالعمل في أحد المسارح في فرنسا دون علمه، مما جعل "أكرم" يهجر زوجته " نرمين" ويعود إلى وطنه مصر التي يقيم بها، فرفعت الزوجة دعوى تطليق على زوجها " أكرم" أمام إحدى المحاكم المصرية لهجره لها وطلب نفقه لها ولأبنائها ويقيم معها .

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