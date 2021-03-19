منظار القولون طريقة تشخيصية للكشف عن تشوهات الأمعاء الغليظة

كتبت هند عادل

منظار القولون هو اختبار يستخدم لاكتشاف التغيرات أو التشوهات في الأمعاء الغليظة أو القولون والمستقيم، حيث يتم إدخال أنبوب طويل ومرن في المستقيم تسمح كاميرا الفيديو الدقيقة الموجودة على طرف الأنبوب للطبيب بمشاهدة الجزء الداخلي من القولون بأكمله.

ووفقا لتقرير لمايو كلينك قد يستخدم منظار القولون لإزالة الأورام الحميدة أو أنواع أخرى من الأنسجة غير الطبيعية من خلال المنظار كما يمكن أخذ عينات الأنسجة من خلاله.

ويكشف منظار القولون عن العديد من المشكلات الصحية أبرزها: التحقق من العلامات والأعراض المعوية، كما يمكن أن يساعد منظار القولون في استكشاف الأسباب المحتملة لألم البطن ونزيف المستقيم والإمساك المزمن والإسهال المزمن ومشاكل معوية أخرى.

يستخدم أيضا لفحص سرطان القولون إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكثر وكنت معرضًا لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان القولون، بخلاف العمر فقد يوصي الطبيب بإجراء منظار القولون كل 10 سنوات أو في بعض الأحيان قبل ذلك للكشف عن سرطان القولون، بجانب ذلك يستخدم منظار القولون للبحث عن الأورام الحميدة.

طريقه الاستعداد لإجراء منظار القولون



قبل إجراء المنظار ستحتاج إلى تنظيف القولون، فقد تحجب أي بقايا في القولون منظر القولون والمستقيم أثناء الفحص، فينبعى اتباع نظام غذائي خاص في اليوم السابق للاختبار، وعادةً ، لن تتمكن من تناول الطعام في اليوم السابق للاختبار، وقد تقتصر المشروبات على السوائل الصافية الماء العادي والشاي والقهوة بدون حليب، تجنب أيضا السوائل الحمراء التي يمكن الخلط بينها وبين الدم أثناء تنظير القولون، قد لا تتمكن من تناول أو شرب أي شيء بعد منتصف الليل في الليلة السابقة للاختبار.

اضبط أدويتك مع الطبيب قبل أسبوع على الأقل من الفحص، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو إذا كنت تتناول أدوية أو مكملات تحتوي على الحديد، أيضًا أخبر طبيبك إذا كنت تتناول الأسبرين أو الأدوية الأخرى التي تضعف الدم المستخدمة لتقليل خطر الجلطات أو السكتة الدماغية، أو أدوية القلب التي تؤثر على الصفائح الدموية .