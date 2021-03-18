سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية

وفى سياق متصل عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 % للمرة الأولى منذ 24 يناير 2020.