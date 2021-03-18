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سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 18 مارس 2021 01:28 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك المصرية الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-3-2021، استقرارا ملحوظا لليوم الثاني علي التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

وفى سياق متصل عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 % للمرة الأولى منذ 24 يناير 2020.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

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