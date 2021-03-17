سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث استقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفع مؤشر الدولار 0.09% إلي 91.953 بعدما سجل مكاسب خلال الجلسات الثلاث السابقة على التوالي مدعوما بصفة أساسية بارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ومقابل الين، ارتفعت العملة الأمريكية 0.15% إلى 109.14 لتحوم قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.