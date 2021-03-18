ارتفاع أسعار الدولار بعد قفزة فى عوائد السندات الأمريكية

عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات بزيادة أسعار الفائدة.

سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 بالمئة للمرة الأولى منذ 24 يناير 2020.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4 بالمئة إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وتراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.3 بالمئة إلى 109.120 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي له عند مستواه المتدني المنخفض البالغ 0.1 بالمئة وأن يبقي على برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 895 مليار إسترليني دون تغيير.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم لبعض الوقت بعدما سجلت البلاد انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.7238 دولار أمريكي.

وظلت بتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.