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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس.. بـ 49.04 جنيه فى "البنك الأهلى"

الخميس، 18 مارس 2021 02:48 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس.. بـ 49.04 جنيه فى "البنك الأهلى" دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.03 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.86 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4% إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.86  جنيه للشراء.
 
52.20  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.04  جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.03 جنيه.
 
52.14  جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.04  جنيه للشراء.
 
52.14  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.87  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.89  جنيه للشراء.
 
52.27  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.09  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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