تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021

كتبت : سماح حمدى

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 48.91 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.86 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى وشهد سعر وفى سياق متصل الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.

51.86 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.03 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.91 جنيه.

52.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.86 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.89 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.08 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.