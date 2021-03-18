رئيس جامعة سوهاج بسفارة كوريا الجنوبية لتفعيل قسم اللغة ودعم العلاقات التعليمية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع "أوه سونج هو" المستشار الثقافى لسفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومدير المركز الثقافى الكورى، لافتتاح وتشغيل قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، وبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجامعات الكورية، فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور ناصر حجى عميد كلية الألسن، والدكتورة ميرنا سيد سليمان معيد بقسم اللغة الكورية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية، والتعرف على أوجه الدعم المقدمة من السفارة الكورية، لتشغيل وافتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة، والتعاون الأكاديمى المتبادل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأضاف أن اللقاء ناقش عدد من أوجه الدعم المقدمة منها، توفير بعض المدربين للغة الكورية للقسم، دعم القسم ببعض المقومات المادية مثل مكتبة الصوتيات ومكتبة الكتب الكورية، توفير منح دراسية للمعيدين بالقسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، التوسع فى أنشطة نشر الثقافة الكورية داخل الجامعة والمجتمع السوهاجى، من خلال تنفيذ عدد من الندوات والفعاليات الثقافية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال الدكتور ناصر حجى، إن اللقاء تناول سبل التعاون بين البلدين، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مستقبلاً فى المجالات العلمية، لافتا إلى الزيارة القريبة المرتقبة التى سيقوم بها السفير الكورى للجامعة، للتعرف عن قرب على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بالكلية، وعمل زيارة للأماكن الثقافية والسياحية بالمحافظة.